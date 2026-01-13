 «Terra Forte»: Flor questiona futuro com Maria de Fátima e Sammy responde

Há 1h e 52min

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) insiste com Flor (Benedita Pereira) que não vai nunca ser feliz se não ficarem juntos, dizendo que nada pode combater a força do amor, nem a idade nem os outros que dependem deles. Flor admite ter receio de dar esse passo por que se sente bem como está, questionando-o se vai continuar com Maria de Fátima (Rita Pereira) se ela o recusar. Sammy diz somente ir fazer tudo para estar perto dela.