Terra Forte: Glória recusa apresentar queixa contra Marcus

Há 27 min

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) fica incrédulo por Glória (Maria João Pinho) dizer não querer apresentar queixa contra Marcus (Vitor Hugo).Rodrigo sai a dizer a Glória para penar melhor no assunto. Glória foge a chorar para não enfrentar mais Álvaro. Sónia (Mafalda Tavares) aconselha Álvaro a ser compreensivo com Glória por ela ter passado por muito ultimamente com a revelação pública de andar com Marcus. Álvaro fica pensativo.