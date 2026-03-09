Terra Forte: Glória toma as rédeas da procura por Vivi: «Quem quer tirar esta história a limpo sou eu!»

Há 2h e 13min

Em «Terra Forte», o homem do motelito diz a Babi (Melissa Matos) que foi com Glória (Maria João Pinho) que viu Marcus (Vítor Hugo). Glória explica a Babi que percebeu que Vivi (Sofia Nicholson) podia estar ali na roulotte, mas aquele homem mentiu a dizer que tinha havido um problema na canalização para ela não entrar, dizendo ameaçadora ao homem querer saber agora a verdade. Babi filma tudo interessada.