Terra Forte- Glória volta a falar com Marcus: «Ele queria confirmar o plano de fuga»

Há 52 min

Em «Terra Forte», Marcus (Vitor Hugo), no motelito, fecha um saco cheio de dinheiro e liga para Glória (Maria João Pinho), ficando desconfiado por perceber que ela está a chorar. Marcus concorda com Glória saber que foi somente por causa dela que não se separou há mais tempo de Vivi (Sofia Nicholson). Glória assente a Marcus estar preparada para fugir com ele, dizendo que acha que faz bem em desaparecer depois de todo o mal que fez a Vivi, apesar de ter feito tudo para que ele e Vivi não se separassem para proteger a amiga. Vivi ouve tudo incomodada. Rufino chega, com Glória a dizer-lhe que Marcus lhe ligou para confirmar a fuga deles amanhã.