Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Terra Forte: Haverá um clima de romance entre Rosa Maria e Álvaro?

Há 41 min
Terra Forte: Haverá um clima de romance entre Rosa Maria e Álvaro? - TVI

Em «Terra Forte», Rosa Maria (Custódia Gallego) diz a Álvaro (José Wallenstein) ter receio do que Sammy (José Fidalgo) possa descobrir sobre o passado de Maria de Fátima (Rita Pereira) por achar que muitas verdades dolorosas virão à tona. Carla (Marina Albuquerque) sorri satisfeita por eles lhe contarem que Sammy conseguiu que Rosinha (Francisca Salgado) voltasse para casa. Carla sai a sugerir provocadora não os querer interromper. Álvaro insinua a Rosa Maria gostar que se tenham aproximado. Rosa Maria sai atrapalhada. Armando diz a Álvaro precisar de desabafar.

Mais Vistos

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

1ª Companhia
21 jan, 15:29
1

Atriz que brilhou na TVI sofre com doença da mãe: «Neste momento acho que preferia que já não estivesse cá»

Dois às 10
Ontem às 14:27
2

Sandra Silva

Dois às 10
Ontem às 12:23
3

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

1ª Companhia
Há 2h e 32min
4

Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

1ª Companhia
16 fev, 09:31
5

Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»

V+ TVI
17 fev, 18:58
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira revela as primeiras imagens da casa do Secret Story: «Está inacreditável»

Secret Story
17 fev, 21:27

«Começa aqui»: Noivo de Maria Botelho Moniz revela detalhe único sobre uma das suas maiores paixões

Novelas
17 fev, 12:56

Fora do «Secret Story», Vera comenta atitude de Pedro Jorge e Marisa: «Sinto-me triste com eles»

Dois às 10
17 fev, 16:25

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy descobre tudo e deixa Flor sem reação

Novelas
17 fev, 10:10

Cristina Ferreira reage a gesto inesperado do Instrutor-chefe Joaquim: «Preciso de uma pausa para assumir isto»

1ª Companhia
17 fev, 18:56

Vem aí em «Amor à Prova»: Estala o verniz entre Cris e Bruno

Novelas
17 fev, 11:24

TVI PLAYER

Amor à Prova - 18 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 52 min

«Não quero contacto»: A mensagem implacável do filho que deixou a mãe para viver com o pai

Momento certo
Ontem às 18:31

Instrutora Dina Pedro deixa os recrutas em lágrimas com discurso da despedida: «Para mim perder é muito importante»

1ª Companhia
Há 2h e 9min

Amor à Prova: Amália descai-se e revela segredo de Alice a Tomás

Amor à Prova
17 fev, 22:30

O discurso do Instrutor Marques e do Comandante Moutinho que emocionou os recrutas

1ª Companhia
Há 3h e 35min

Dois às 10 - Atriz Sandra Silva é cuidadora da mãe com Alzheimer

Dois às 10
Ontem às 09:50
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Terra Forte- Marcus tem um novo plano: «A Vivi vai ter de morrer de verdade»

Terra Forte
Há 40 min

Terra Forte: Haverá um clima de romance entre Rosa Maria e Álvaro?

Terra Forte
Há 41 min

Terra Forte: Caio oferece-se para “acabar com” Rufino

Terra Forte
Há 42 min

Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi

Terra Forte
Há 43 min

Terra Forte- Rufino confronta Maria de Fátima com testamento de Manuel: «Não era para você ser a poderosa disto tudo»

Terra Forte
Há 44 min

Amor à Prova - 18 de fevereiro - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Há 52 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Novelas
Ontem às 09:33

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Novelas
Ontem às 10:04

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Novelas
Ontem às 11:40

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Novelas
17 fev, 13:59

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

Novelas
Ontem às 15:55

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Novelas
Ontem às 09:00