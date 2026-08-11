Terra Forte - Luna surpreende todos ao revelar informações do rapto: «Quem é o titio?»

Ontem às 23:51

Em «Terra Forte», Luna diz que esteve com o “titio”. Eva (Josefine Winkler), Joana (Vera Macedo) e Babi (Melissa Matos) ficam confusas, mas acabam por relativizar o comentário. Gui (Dinis Xavier) afirma que Armando (Ricardo Carriço) tem de saber o que aconteceu, levando Vivi (Sofia Nicholson) e Jennifer (Bárbara Meirelles) a concordar que já não podem esconder-lhe a morte do avô. Entretanto, Rodrigo (Eliot Tosta) informa Maria de Fátima (Rita Pereira) de que continuam sem qualquer pista sobre o rapto de Luna. A vilã também diz a Delfina (Elsa Galvão) que não vale a pena continuarem a tentar descobrir quem esteve por trás do desaparecimento. Mais tarde, Maria de Fátima liga a Caio (Bruno Cabrerizo) para confirmar que tudo correu como planeado e aceita tentar ajudá-lo a arranjar dinheiro.