Terra Forte: Magui descobre que Rosinha não é sua irmã

Há 1h e 7min

Em «Terra Forte», Rosinha diz a António que apesar de o ir sempre amar como se fosse seu pai, diz que ele tem de compreender que ficou revoltada por saber que a sua vida poderia ter sido muito diferente se já tivesse sabido há mais tempo que Sammy era seu pai. António defende-se que foi Flor quem quis sempre manter segredo sobre isso. Olham aflitos para Magui (Matilde Serrasqueiro), que ouviu tudo, a perguntar triste a António se também não é filha dele.