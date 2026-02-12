Em «Terra Forte», Rufino (Vitor Norte) diz a Manuel (António Capelo) que Maria de Fátima (Rita Pereira) ficou profundamente perturbada ao reencontrá-lo, temendo o que ele sabe sobre o seu passado, e aceita continuar a segui-la de perto. Manuel partilha com Rufino a suspeita de que Maria de Fátima planeou cada passo para ocupar o lugar de Flor (Benedita Pereira): o desaparecimento desta, o caso amoroso, a morte da mãe, por parecer tudo demasiado sincronizados.
Terra Forte: Manuel descobre todos os passos de Maria de Fátima?
Há 1h e 19min