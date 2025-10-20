Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Participe aqui

Terra Forte: Manuel tira toda a fortuna Álvaro

Há 2h e 22min
Terra Forte: Manuel tira toda a fortuna Álvaro - TVI

Em «Terra Forte», Manuel (António Capelo) chega a uma casa luxuosa e estende uma pasta a Álvaro (José Wallenstein), que fica em choque por Manuel lhe dizer que aproveitou a maneira leviana como ele encara os negócios para passar todos os bens deles para si, indo pagar por todos aqueles anos em que o explorou. Álvaro defende-se que foi ele quem o ajudou quando veio dos Açores, mas Manuel ignora-o. Sammy (José Fidalgo) fica a chorar após Manuel lhe tirar a matrioska que tinha oferecido a Flor e Álvaro promete ao filho ir recuperar tudo o que perderam.

Mais Vistos

Influencer morre após dar à luz devido a «complicação extremamente rara»

V+ TVI
Ontem às 17:57
1

Secret Story: Inês Aires Pereira tem reação inesperada à agressão de Vera a Dylan

Novelas
Ontem às 11:03
2

É muita sensualidade: o post viral de Inês Aires Pereira no brasil

Novelas
4 mar, 11:13
3
03:04

«Vou virar tudo do avesso!»: Gritos e tensão mostram Dylan como nunca o viu

Secret Story
Ontem às 18:51
4

Como limpar a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos

Dois às 10
19 out, 09:00
5

Vera arranca suspiros dentro e fora da casa. As fotografias ousadas da concorrente do Secret Story

Secret Story
2 out, 11:41
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa da casa do Secret Story

Secret Story
Há 2h e 27min

Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro

Novelas
Há 50 min

Estreia «Terra Forte»: Irmão gémeo de Sammy morre numa explosão

Novelas
Há 1h e 46min

Com namorado cá fora, Inês é o novo "alvo romântico" de Dylan? As confissões mais inesperadas do concorrente aqui

Secret Story
Há 2h e 44min

«Pensámos o pior»: Cláudio Ramos revela pormenores inesperados sobre o desaparecimento da irmã

Secret Story
Ontem às 16:06

Mal saiu do «Secret Story», Joana assistiu a um momento que nunca pensou ver: «Não estava nada à espera»

Dois às 10
Ontem às 13:59

TVI PLAYER

É oficial e a Voz é soberana: Vera está expulsa do Secret Story

Secret Story
Há 2h e 28min

Vera é expulsa do Secret Story 9: Veja aqui a conversa completa com Cristina Ferreira

Secret Story
Há 31 min

Vera não contém as lágrimas ao perceber quem a ignorou na despedida

Secret Story
Há 2h e 11min

Estes são os nomeados da semana. Saiba quem está em risco de abandonar a casa mais vigiada do País

Secret Story
Há 2h e 5min

Vera é expulsa e lança recado misterioso antes de sair: «Vai haver uma conversa lá fora»

Secret Story
Há 2h e 17min

Confrontado por Cristina Ferreira e com Vera presente, Dylan reage em direto à polémica que abanou a casa

Secret Story
Há 2h e 30min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

A Fazenda: Duarte vai parar à prisão com três fortes acusações

A Fazenda
Há 13 min

A Fazenda: A reação incrível de Eva ao saber que Gaspar é o seu biológico 

A Fazenda
Há 17 min

A Fazenda: Mafalda e Eduardo fazem as pazes

A Fazenda
Há 40 min

A Fazenda: Lukenia fica presa

A Fazenda
Há 45 min

A Fazenda: Miguel morre nos braços de Eva

A Fazenda
Há 48 min

A Fazenda: Mafalda acaba a relação com Gustavo

A Fazenda
Há 57 min
Mais

NOVELAS

Estreia «Terra Forte»: Irmão gémeo de Sammy morre numa explosão

Novelas
Há 1h e 46min

Último episódio «A Fazenda»: Para salvar Eva, Miguel acaba morto a tiro

Novelas
Há 50 min

Em plenas férias, David Carreira apanha um grande susto

Novelas
Ontem às 15:17

«Que surpresa maravilhosa»: Fernanda Serrano vive noite inesquecível em companhia especial

Novelas
Ontem às 17:03

Terra Forte: Rosinha salva a vida de Dudu

Terra Forte
Há 1h e 35min

Terra Forte: Maria de Fátima é humilhada por ativistas em pleno evento

Terra Forte
Há 2h e 5min