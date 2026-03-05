TVI PLAYER
Terra Forte: Marcus aceita fugir com Vivi
Ontem às 23:15
Episódio 98.
Mais Vistos
Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente
V+ TVI
4 mar, 18:42
1
Bárbara Elias: a musa dos anos 90 que hoje vive longe dos holofotes
V+ TVI
4 mar, 18:39
2
Mulher da vida de Filipe Delgado surge pela primeira vez em televisão e declara-se: «Continuo aqui, como sempre estive»
V+ TVI
Ontem às 16:39
3
A família de Filipe Delgado
V+ TVI
Ontem às 16:34
4
Loiro e sem músculos: veja como era João antes da transformação
Secret Story
Ontem às 16:06
5
Aos 48, Sandra Felgueiras faz isto duas vezes por semana para manter a forma física
Dois às 10
Ontem às 17:00
6
EM DESTAQUE
Joana diz que o marido a traiu com a sua mãe: «Eles vivem juntos com o meu filho»
Dois às 10
Ontem às 12:16
Era uma das portuguesas mais bonitas dos anos 90 e casou com um famoso apresentador. Aos 50 anos, vive uma vida bem diferente
V+ TVI
4 mar, 18:42
Francisco Monteiro "obrigado" a pagar milhares de euros após ser vítima de burla: «Farto de ser roubado»
Secret Story
Ontem às 12:24
Filipe Delgado é mesmo assim ou representou um papel na "1.ª Companhia"? «Não vou esconder...»
V+ TVI
Ontem às 11:50
Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:39
«Amo-te cada vez mais»: Após declaração de amor de Fernanda Serrano, há um comentário que se destaca
Dois às 10
4 mar, 16:15
TVI PLAYER
Amor à Prova - 5 de março - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:36
Secret Story - Extra - 6 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Chega abandona hemiciclo em confronto com Teresa Morais
Jornal Nacional
Ontem às 22:27
Amor à Prova: Carlos droga Simone e passa a noite com ela
Amor à Prova
Ontem às 22:25
Eva vê imagens do strip atrevido que o namorado fez a outra mulher
Secret Story
Ontem às 22:27
Secret Story - Especial - 5 de março de 2026
Secret Story
Ontem às 21:45
A ACONTECER
Secret Story - Extra - 6 de março de 2026
Secret Story
Hoje às 00:15
Terra Forte: Depois de todo o mal, Marcus e Vivi beijam-se
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte- Cobra entala Maria de Fátima: «A tua decisão final é ficar com o teu marido?»
Terra Forte
Ontem às 23:53
Terra Forte: Vivi ataca Marcus com todas as verdades que estavam por dizer
Terra Forte
Ontem às 23:51
Terra Forte: Marcus declara-se a Vivi e quer fugir com ela
Terra Forte
Ontem às 23:51
Terra Forte: Marcus aceita fugir com Vivi
Terra Forte
Ontem às 23:15
NOVELAS
Exclusivo «Amor à Prova»: Sara e Bruno envolvem-se
Novelas
2 mar, 10:00
Vem aí «Terra Forte»: Passado doloroso vem à tona e revela ferida profunda de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 10:39
Uma das atrizes mais icónicas de «Morangos com Açúcar» foi captada a dar beijo apaixonado
Novelas
4 mar, 16:10
Momento único de Agir com a filha termina com reação hilariante de Catarina Gama
Novelas
4 mar, 15:21
Vem aí em «Amor à Prova»: Nico tem alta hospital e pode ir para casa
Novelas
Ontem às 10:16
«Senti-me intimidada e pressionada»: O grito de revolta de Bárbara Norton de Matos
Novelas
4 mar, 10:29