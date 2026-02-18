Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi

Ontem às 23:20
Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi - TVI

Episódio 88.

Mais Vistos

Bebé a caminho? Dylan e Inês fazem anúncio de peso: «Estamos muito felizes…»

1ª Companhia
Ontem às 22:03
1

Nova paragem nos Estados Unidos! Dylan e Inês surpreendem fãs no Dia dos Namorados

1ª Companhia
16 fev, 09:31
2

Tem um filho ainda com 10 anos, mas já se prepara para ser avô: «Há um novo capítulo a ser escrito»

V+ TVI
17 fev, 18:58
3

Irreconhecível! Veja como era o Instrutor Joaquim anos antes da 1.ª Companhia, em fotos que são verdadeiros “tesourinhos”

1ª Companhia
21 jan, 15:29
4

Sem concertos há dois anos, cantor português toma decisão para relançar carreira

Dois às 10
Ontem às 15:57
5

Filipe Delgado em criança

Dois às 10
21 jan, 15:22
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira mostra primeiras imagens do Secret Story 10 e a cor surpreendeu: «Casa nova, novos segredos…»

Secret Story
Ontem às 19:19

Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo

Novelas
Há 1h e 7min

Internado desde novembro, Nuno Markl partilha pequena grande conquista: «Não deve estar a ser fácil»

Dois às 10
Ontem às 15:02

Matilde Reymão celebra 26 anos rodeada de amor. Mas foi este gesto que roubou todas as atenções

Novelas
Ontem às 17:23

Inédito! Pedro Jorge surpreende Cristina Ferreira com confissão inesperada sobre o Secret Story

Secret Story
Ontem às 21:32

A partilha enigmática de Cláudio Ramos: «É mesmo importante»

Dois às 10
Ontem às 16:39

TVI PLAYER

Hilariante: Instrutor Andrade imita Rui Freitas e gera muitas gargalhadas

1ª Companhia
Ontem às 09:56

Risos: Instrutor Marques admite estar «nervoso» com corte de cabelo feito por Filipe Delgado

1ª Companhia
Ontem às 15:49

Amor à Prova: Tudo corre mal no encontro de Simone e Carlos

Amor à Prova
Ontem às 22:25

Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:20

1ª Companhia - Extra - 19 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:15

O discurso do Instrutor Marques e do Comandante Moutinho que emocionou os recrutas

1ª Companhia
Ontem às 21:00
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Mariana - 19 de fevereiro de 2026

Mariana
Hoje às 02:50

1ª Companhia - Extra - 19 de fevereiro de 2026

1ª Companhia
Hoje às 00:15

Terra Forte- Marcus tem um novo plano: «A Vivi vai ter de morrer de verdade»

Terra Forte
Ontem às 23:55

Terra Forte: Haverá um clima de romance entre Rosa Maria e Álvaro?

Terra Forte
Ontem às 23:54

Terra Forte: Caio oferece-se para “acabar com” Rufino

Terra Forte
Ontem às 23:53

Terra Forte: Marcus mente a Glória sobre Vivi

Terra Forte
Ontem às 23:52
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Quando tudo parecia resolvido, Vivi cai numa armadilha brutal e é raptada

Novelas
Ontem às 09:33

Vem aí em «Amor à Prova»: David quer inseminação artificial e Amália entra em pânico

Novelas
Ontem às 10:04

O nome da filha de AGIR tem significado muito especial e inesperado

Novelas
Ontem às 11:40

A atriz que conquistou gerações em Morangos com Açúcar anuncia o seu noivado: «Somos genuinamente felizes»

Novelas
17 fev, 13:59

Lembra-se de Rui da temporada 4 de «Morangos com Açúcar»? Está de regresso à TVI

Novelas
Ontem às 15:55

Exclusivo «Amor à Prova»: Tomás engana Alice e torna-se agressivo

Novelas
Ontem às 09:00