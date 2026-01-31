Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) está de volta do jogo da caça ao tesouro para Gui quando Marcus toca à porta. Vivi foge disparada. Marcus (Vitor Hugo) diz a Armando (Ricardo Carriço) que pelos vistos não é a só a ele que ele conhece da sua família. Armando e Jennifer olham-no confusos. Marcus confronta Armando por andar a pagar a Babi para se enrolar com ele, dizendo agora perceber por que ele se meteu no assunto do dinheiro dos seguros de Vivi. Armando pergunta-lhe o que afinal quer dele. Marcus diz-lhe ter vindo ali negociar com ele.
Terra Forte: Marcus quer negociar com Armando
Há 34 min