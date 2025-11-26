Ganhe 5000€ em cartão!
Participe na APP

Terra Forte: Marcus sai em liberdade

Ontem às 22:25
Terra Forte: Marcus sai em liberdade - TVI

Episódio 28.

Mais Vistos

A verdade de Leandro sobre o dinheiro que ganha no «Secret Story» e a mãe que está a emocionar o País

Secret Story
Ontem às 12:18
1

De chef a concorrente da Casa dos Segredos: Veja como Leandro está diferente

Secret Story
30 set, 17:46
2

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
Ontem às 11:41
3

Sensual e talentosa, esta atriz é namorada de uma estrela da TVI

Novelas
15 jul, 14:58
4

Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família

V+ TVI
25 nov, 15:12
5
07:52

Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas

Secret Story
Ontem às 22:05
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

Cristina Ferreira abre o coração em desabafo emocionante: “Os dias colam-se uns nos outros”

Secret Story
Há 1h e 2min

Pedro desvenda o segredo de Bruna e deixa a casa em choque. Mas há uma confissão inesperada

Secret Story
Há 1h e 10min

Cantora de apenas 32 anos morre subitamente após intervenção estética. Deixa dois filhos

Dois às 10
Há 59 min

Vem aí em «A Protegida»: Isabel revolta-se na reunião da fábrica. Mas, Óscar alerta-a

Novelas
Há 1h e 5min

Cristina Ferreira reage à partilha mais emocionante de Rute Cardoso, viúva de Diogo Jota

Dois às 10
Há 2h e 2min

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?

Novelas
Há 38 min

TVI PLAYER

Pedro desfaz-se em lágrimas depois de desvendar o segredo de Bruna

Secret Story
Ontem às 22:06

Em choque total! Pedro desvenda segredo de Bruna e a casa fica lavada em lágrimas

Secret Story
Ontem às 22:05

Secret Story 9 - Extra - 27 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 01:10

Secret Story 9 - Especial - 26 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:50

«Tinha 23 anos, estava com 48 quilos»: Bruna emociona ao contar como descobriu que tinha um linfoma

Secret Story
Ontem às 22:47

A Protegida - A Protegida: Conheça os novos donos da fábrica da café Vilalobos - Veja o episódio aqui

A Protegida
Hoje às 01:22
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Wonderland Lisboa abre portas já esta sexta-feira - e a entrada é livre!

Há 2 min

Antes da televisão, Cristina Ferreira teve este trabalho

Dois às 10
Há 9 min

Depois de declarações polémicas, Cristina Ferreira arrasa Gustavo Santos: «É uma pessoa que se perdeu»

Dois às 10
Há 17 min

Cristina Ferreira reage aos comentários de Gustavo Santos sobre Nuno Markl: «Não me parece que seja uma pessoa que tenha discernimento»

Dois às 10
Há 18 min

Após Liliana Aguiar divulgar vídeo com o filho, Cláudio Ramos critica: «É um mau exemplo»

Dois às 10
Há 29 min

Casal de ex-concorrentes de reality shows terminam a relação e deixam aviso: «É um assunto que não vai ser mais falado»

Dois às 10
Há 40 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Terra Forte»: Flor desmascara Maria de Fátima e expõe segredo que ninguém estava à espera

Novelas
Ontem às 11:40

Vem aí em «A Protegida»: Virgílio diz tudo o que tem guardado a Mariana e Laura. E, não é bom

Novelas
Ontem às 10:02

É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»

Novelas
Ontem às 11:41

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Novelas
25 nov, 15:07

A “deusa” de Agir: Catarina Gama, grávida e mais sensual que nunca

Novelas
Ontem às 12:04

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Novelas
Ontem às 08:57