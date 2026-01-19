TVI PLAYER
Terra Forte: Maria de Fátima apanha Flor e Sammy na cama
Ontem às 23:00
Episódio 64.
Mais Vistos
«Sangue por todo o lado»: Famosa atriz vive momento dramático
Novelas
Ontem às 15:37
1
Inês Simões vive drama com o cão
18 jan, 13:44
2
Foi a maior rival de Pedro no Secret Story. Agora mudou de visual e é capaz de não a reconhecer logo
1ª Companhia
Ontem às 14:24
3
Ana Cristina tem novo visual. As imagens do antes e depois
1ª Companhia
Ontem às 14:16
4
Depois dos 40, Cristina Ferreira cortou este alimento: «Na barriga nota-se logo»
Dois às 10
6 out 2025, 14:30
5
Que exercícios físicos faz Cristina Ferreira? Aos 47 anos, é neste que está a apostar
Dois às 10
21 ago 2025, 09:51
6
EM DESTAQUE
As palavras que Filipe Delgado dedicou a Maria Botelho Moniz em momento único: «Tu sabes o porquê»
1ª Companhia
Ontem às 16:14
O desabafo comovente de uma mãe: «Quando Deus me levar, que leve a minha filha comigo»
Dois às 10
Ontem às 14:15
«Aquelas experiências para a vida»: Ana Guiomar vive ritual que nunca irá esquecer
Novelas
Ontem às 15:17
De luto, Rui Oliveira - marido de Manuel Luís Goucha - descobre no velório do irmão que o corpo foi trocado
V+ TVI
Ontem às 15:58
Nuno Markl regressa a casa após AVC e vive reencontro emocionante: «És um grande ser humano»
Dois às 10
Ontem às 11:01
Há uma coincidência arrepiante sobre a entrada de Soraia Carrega na 1º Companhia. E envolve a avó que morreu
1ª Companhia
Ontem às 16:00
TVI PLAYER
Amor à Prova - Amor à Prova: Cris e Alice são apanhados em momento cúmplice - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 23:20
Terra Forte - Terra Forte: Maria de Fátima apanha Flor e Sammy na cama - Veja o episódio aqui
Terra Forte
Hoje às 00:21
1ª Companhia - Extra - 20 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:05
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Ontem às 22:28
1ª Companhia - Veja o episódio aqui
1ª Companhia
Hoje às 02:22
Amor à Prova: Cris aparece no jantar de família de Alice
Amor à Prova
16 jan, 22:15
A ACONTECER
Mariana - 20 de janeiro de 2026
Mariana
Hoje às 02:00
1ª Companhia - Extra - 20 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 01:05
Ninguém como tu - 20 de janeiro de 2026
Ninguém como tu
Hoje às 00:00
Terra Forte: Maria de Fátima apanha Flor e Sammy a fazerem amor e filma-os
Terra Forte
Ontem às 23:55
Terra Forte: Armando abre o coração a Vivi e deixa-a sem jeito
Terra Forte
Ontem às 23:54
Terra Forte: Carla tem um mau pressentimento sobre o que está para vir
Terra Forte
Ontem às 23:53
NOVELAS
Vem aí em «Terra Forte»: Maria de Fátima chantageia Flor com as imagens escaldantes dela e de Sammy
Novelas
Ontem às 09:24
Bomba em «Amor à Prova»: Tomás avança com ordem de restrição contra Cris
Novelas
18 jan, 11:10
Sara Barradas e José Raposo anunciam novidade bombástica
Novelas
Ontem às 14:52
«Isto não é um adeus»: David Carreira emociona fãs com despedida arrepiante
Novelas
18 jan, 16:00
Comovente: Aos 98 anos e a recuperar de um AVC, Ruy de Carvalho reencontra o bisneto bebé
Novelas
Ontem às 14:27
Vem aí em «Terra Forte»: Armando acaba tudo com Babi e o caos instala-se
Novelas
17 jan, 09:17