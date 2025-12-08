Terra Forte- Maria de Fátima assume na missa por Vivi: «Eu carrego esta culpa»

Há 39 min

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) organiza uma missa dedicada a Vivi (Sofia Nicholson) na Açoreana. Maria de Fátima faz um discurso emocionado de como todos gostavam de Vivi, chorando a dizer que nunca a teria despedido se soubesse que ela ia perder a vida pouco tempo depois no acidente de carro. Flor (Benedita Pereira), António (João Catarré) e Rosa Maria (Custódia Gallego) estão incrédulos com o descaramento de Maria de Fátima e Sammy (José Fidalgo) mostra-se comprometido.