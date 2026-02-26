Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) chama Caio (Bruno Cabrerizo) ao seu gabinete. Delfina (Elsa Galvão) surge a dizer a Marilene querer instalar um gravador no gabinete de Maria de Fátima, avisando-a que a tem de ajudar a fazer isso se não quer que o seu segredo seja descoberto. Marilene olha-a fula. Caio aconselha Maria de Fátima a falar com Rufino em outro local que não ali na Açoreana para não voltar a ser falada. Maria de Fátima concorda com ele, ordenando-lhe que apanhe Rufino e o traga para o local que lhe vai dizer.
Terra Forte- Maria de Fátima avança: «Encontra o homem, amarra-o e venda-o»
Há 1h e 19min