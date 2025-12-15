Terra Forte: Maria de Fátima é aplaudida por salvar Flor

Há 29 min

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) entra para tomar o pequeno-almoço, estando arranjada de uma maneira muito simples que o habitual. Todos a aplaudem pelo seu ato heroico de ter salvado Flor (Benedita Pereira), Maria de Fátima sorri enternecida. Todos expressam a Maria de Fátima que ela provou gostar mesmo de Flor a sério ao salvá-la da morte. Maria de Fátima diz a António (João Catarré) ficar feliz por os ter feito perceberem que nunca quis mal a Flor, e desmistificou a ideia de alguma vez ter querido ficar com o lugar dela na família.