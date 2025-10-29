Terra Forte: Maria de Fátima e Cobra são cúmplices em vários crimes

Há 1h e 37min

Em «Terra Forte», Cobra (Ricardo Burgos) concorda com Maria de Fátima (Rita Pereira) que ficam em apuros se Flor (Benedita Pereira) tiver sido mesmo encontrada por ela ir reclamar de volta o que é seu e ir querer saber tudo o que se passa na Açoreana. Maria de Fátima pede ajuda a Cobra para descobrir se existe mesmo essa possibilidade de Flor (Benedita Pereira) ter ido parar aos Açores depois de a ter atirado para o mar no cruzeiro.