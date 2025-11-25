Ganhe 5000€ em cartão!
Terra Forte: Maria de Fátima faz uma proposta a Vivi

Ontem às 22:00
Terra Forte: Maria de Fátima faz uma proposta a Vivi - TVI

Episódio 27.

03:10

Reação viral: Bruno descobre que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
Ontem às 22:15
1

Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família

V+ TVI
Ontem às 15:12
2

Reconciliação que os fãs suspeitavam aconteceu. Ex-concorrente de reality show volta para «o grande amor» da sua vida

Dois às 10
Há 1h e 20min
3

Fora do «Secret Story», Bruno Simão descobre o que nunca pensou: «Estou completamente em choque»

Dois às 10
Há 2h e 15min
4

As imagens do choque. Foi assim que Bruno reagiu ao saber que Pedro e Marisa são casados

Secret Story
Há 2h e 14min
5

Ana Duarte

Dois às 10
Há 1h e 28min
6
Bruno desiste do Secret Story 9 após sanção da Voz e deixa colegas em choque

Secret Story
Ontem às 22:06

No hospital, Nuno Markl faz a declaração de amor mais especial: «Comove-me muito pensar que...»

Dois às 10
Há 3h e 4min

Vem aí em «Terra Forte»: Tensão máxima! Cobra manipula Sammy e apaga pistas da sabotagem

Novelas
Há 3h e 7min

De férias, Maria Botelho Moniz ruma a um dos destinos mais luxuosos do mundo em ótima companhia

Secret Story
Ontem às 18:10

O país rendeu-se a ela no início dos anos 2000. Mais de duas décadas depois, prova que a beleza não tem idade

V+ TVI
Ontem às 17:31

Menino de 10 anos sobrevive perante o horror da morte do pai e do irmão num acidente de carro

Dois às 10
Há 3h e 19min

Secret Story 9 - Extra - 26 de novembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:00

Foi isto que Bruno sussurrou ao ouvido de Dylan no meio da desistência

Secret Story
Há 1h e 1min

Secret Story 9 - Especial - 25 de novembro de 2025

Secret Story
Ontem às 21:15

A Protegida: Gina tem um filho bebé e o pai é...

A Protegida
Ontem às 23:45

Imperdível: Marisa perde a vergonha e faz declaração de amor à frente de todos

Secret Story
Há 34 min
Abalado, Carlos Moedas fala sobre a tragédia do Elevador da Glória: «É um trauma pessoal grande»

Dois às 10
Há 8 min

Meses depois da tragédia do Elevador da Glória, Carlos Moedas abre o coração: «Esse choro não pode ser mostrado»

Dois às 10
Há 13 min

Carlos Moedas recorda os instantes após a tragédia do Elevador da Glória: «Lembro-me de o chefe dos bombeiros chegar ao pé de mim a tremer»

Dois às 10
Há 16 min

Carlos Moedas recorda a tragédia do Elevador da Glória: «Eu fiquei sem forças»

Dois às 10
Há 17 min

Carlos Moedas recorda polémica em torno da tragédia do Elevador da Glória: «Se eu pudesse, eu tinha feito tudo»

Dois às 10
Há 18 min

Carlos Moedas sobre a tragédia do Elevador da Glória: «Aquele momento mudou-me para sempre»

Dois às 10
Há 18 min
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi perde a única prova que podia denunciar Maria de Fátima

Novelas
Ontem às 09:38

Vem aí em «A Protegida»: Bomba! Afinal, Nuno não é o pai do filho bebé de Gina

Novelas
Ontem às 11:00

«Há dias que nos trazem uma Saudade»: Ana Guiomar comove o país ao recordar pessoa que marcou a sua vida

Novelas
Ontem às 14:34

«Nem dei por acontecer»: Atriz da TVI assume relação com ator 9 anos mais novo

Novelas
Ontem às 15:07

Ruy de Carvalho derrete corações com o bisneto. E foi este detalhe que escapou a todos

Novelas
Ontem às 14:26

Vem aí em «Terra Forte»: Vivi prepara fuga e revela ameaças mortais

Novelas
Ontem às 11:21