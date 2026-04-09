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Terra Forte: Maria de Fátima fica 'a trepar paredes' ao saber que Cobra a trocou

Há 51 min
Terra Forte: Maria de Fátima fica 'a trepar paredes' ao saber que Cobra a trocou - TVI

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) avisa Sammy (José Fidalgo) não querer Cobra (Ricardo Burgos) mais lá em casa enquanto ele estiver com Babi (Melissa Matos), achando que aquilo pode ser um plano dos filhos de Vivi (Sofia Nicholson) para a tramarem por a culparem pela morte da mãe. Maria de Fátima sai disparada a dizer não aceitar que todos eles achem normal Cobra andar com alguém muito mais novo que ele. Todos ficam incrédulos.

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