Terra Forte- Maria de Fátima fica sem escaparória: «Vais passar a empresa para o meu filho e os miúdos»

Há 36 min

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) tenta disfarçar que aquele teste está errado, mas Álvaro (José Wallenstein) diz-lhe que escusa de negar que foi amante de Manuel (António Capelo), e que Dudu (Tomás Taborda) e Dani (Camy Ribau) só podem ser filhos dele. Álvaro propõe que ela passe a empresa para Sammy (José Fidalgo), Dani e Dudu para que aquela verdade não seja desvendada.