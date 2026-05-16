Terra Forte: Maria de Fátima foge, mas a polícia já vai atrás dela

Há 1h e 33min

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) chora arrasada, mas todos a olham sem compaixão. Sammy (José Fidalgo) diz a Rodrigo esperar que Maria de Fátima seja presa por todos aqueles crimes que cometeu e ela foge disparada. Sammy vai atrás dela. António diz a José para irem também. Maria de Fátima mete-se no carro e arranca a alta velocidade perante o olhar atónito de Sammy, António, José, Leumi e Rodrigo. Sammy diz a Rodrigo para tratar de pedir uma ordem de captura. Maria de Fátima chora enquanto conduz a alta velocidade. Faz uma chamada a pedir ajuda, dizendo que prefere morrer a ir presa.