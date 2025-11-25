Terra Forte- Maria de Fátima: «Não há outra solução, senão quem fica acabada sou eu»

Há 1h e 36min

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz achar que Vivi (Sofia Nicholson) pode ter a ideia de lhe pedir dinheiro devido à situação precária da família. Cobra (Ricardo Burgos) avisa-a que Vivi pode querer também acabar com ela, mesmo não tendo nada a ganhar com isso. Maria de Fátima fica ainda mais preocupada por Cobra lhe contar que Sammy (José Fidalgo) ficou com o caso da Komibem na procuradoria.