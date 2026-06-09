Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) lastima-se a Sammy (José Fidalgo) de as filhas lhe virarem costas quando foi ela que as confortou naquele tempo de ausência de António (João Catarré). Sammy diz-lhe ter a certeza que será efémero por elas saberem a mulher e mãe maravilhosa que ela é, assumindo que finalmente encontrou a felicidade plena por a amar incondicionalmente. Flor olha-o derretida e beijam-se apaixonados.
Terra Forte- O emocionante discurso de Sammy para Flor: «Se morresse hoje, morria feliz»
Há 1h e 14min