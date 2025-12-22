Ganhe MEIO MILHÃO de euros em cartão!
Terra Forte: O fim do casamento de Maria de Fátima e Sammy?

Ontem às 22:30
Terra Forte: O fim do casamento de Maria de Fátima e Sammy? - TVI

Episódio 46.

Expulsão de Fábio

Dois às 10
Ontem às 12:27
Não foi Zé quem mais surpreendeu Fábio. Há outra descoberta que o está a deixar de 'boca aberta'

Dois às 10
Ontem às 12:36
Poucos repararam, mas a presença desta pessoa na Gala do «Secret Story» deixou Fábio a tremer

Dois às 10
Há 3h e 23min
Ex-concorrentes pegam-se nas bancadas da gala do Secret Story e até Cristina Ferreira fica em choque

Secret Story
Ontem às 16:21
4

Fábio

Dois às 10
Ontem às 09:15
As imagens do novo visual de Dylan

Secret Story
4 dez, 14:37
Exclusivo: Liliana esteve perto de desistir do Secret Story e Fábio explica porquê

Dois às 10
Ontem às 15:36

Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Novelas
Há 1h e 30min

Implacável e sem papas na língua, Bruno Savate arrasa a postura dos concorrentes: «Um verdadeiro golpe baixo digno de aplausos»

Secret Story
Ontem às 20:07

Nuno Markl sofre segundo AVC. A notícia foi avançada pelo "V+ Fama"

V+ TVI
Ontem às 13:32

Vem aí em «Terra Forte»: Revelamos toda a verdade sobre o 'acidente' de Vivi

Novelas
Há 3h e 14min

Secret Story - Extra - 22 de dezembro de 2025

Secret Story
Hoje às 00:10

A Protegida: Aruna conta a Virgílio que está grávida e a reação é inesperada

A Protegida
Ontem às 23:30

Inesperado: Pedro Jorge consola Liliana

Secret Story
Ontem às 21:23

Secret Story - Gala - 22 de dezembro de 2025

Secret Story
21 dez, 21:25

Nova dupla? Leandro e Liliana unidos para falar mal de Pedro logo pela manhã

Secret Story
Há 1h e 46min

Secret Story - Especial - 22 de dezembro de 2025

Secret Story
Ontem às 22:00
Pai em luto chora morte do filho, que há 3 meses pôs termo à vida: «Não vai haver Natal»

Dois às 10
Há 16 min

Irmã em luto sonhou com o irmão de 16 anos, que pôs termo à vida: «Pediu-me para...»

Dois às 10
Há 17 min

Dinis pôs termo a vida aos 16 anos depois de mandar e-mail de despedida: «Pediu desculpa»

Dois às 10
Há 20 min

Dinis pôs termo à vida depois de um colega de turma fazer o mesmo. Esta foi a última mensagem que mandou à irmã

Dois às 10
Há 23 min

Dinis pôs termo à vida aos 16 anos: «Não conseguimos encontrar uma razão»

Dois às 10
Há 31 min

Filho de Telmo, do primeiro «Big Brother», segue as pisadas do pai: «Ele foi para um sítio que assusta»

Dois às 10
Há 39 min
Vem aí em «Terra Forte»: Sammy muda de ideias e quer lutar pelo seu casamento com Maria de Fátima

Novelas
Há 1h e 30min

Exclusivo «A Protegida»: Mariana dá-se a conhecer a JD

Novelas
Há 2h e 7min

Aos 16 anos, atriz da TVI confessa os sacrifícios que teve de fazer para seguir o sonho

Novelas
Ontem às 16:45

O gesto que revelou tudo sobre a relação de Lourenço Ortigão e Kelly Bailey

Novelas
Ontem às 14:32

Festa de sonho: Filha de Fernanda Serrano celebra 18 anos com surpresa emocionante

Novelas
Ontem às 15:25

Vem aí em «Terra Forte»: Armando descobre que Babi lhe anda a mentir?

Novelas
Há 2h e 39min