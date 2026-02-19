TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Primeira Companhia
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Amor à Prova
Secret Story
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Terra Forte: O jogo muda entre Flor e Maria de Fátima
Ontem às 23:20
Episódio 89.
Mais Vistos
Foi mãe aos 15 anos e tinha esse segredo no Secret Story. Agora o filho é um homem e já está maior do que ela
1ª Companhia
Ontem às 19:56
1
Aos 25 anos causou furor no Secret Story. Este ano faz 40 e ‘incendeia Internet’ com corpo de sonho
1ª Companhia
Ontem às 19:49
2
Não assumem a relação, alimentam rumores há meses e estão prestes a ser pais
Novelas
Ontem às 16:46
3
00:59
Última hora: Adriano Silva Martins interrompe programa para dar notícia sobre caso que está a abalar o mundo
V+ TVI
Ontem às 12:57
4
Sharam Diniz
Novelas
17 nov 2025, 15:20
5
02:25
Hilariante. Instrutores apostaram uma mariscada relacionada com a postura do Instrutor Joaquim
1ª Companhia
Ontem às 22:46
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
Nem todos viram. As imagens da despedida entre comandante e instrutores da 1.ª Companhia
Dois às 10
Há 1h e 6min
Vem aí em «Amor à Prova»: Cris corta a ligação com Alice
Novelas
Há 1h e 3min
Lisboa treme com sismo de magnitude 4.1. E Cristina Ferreira e Cláudio Ramos estavam em direto
1ª Companhia
Ontem às 17:18
Soraia Sousa recorda episódio dramático vivido com o ex-namorado e ator João Jesus: «Percebi logo»
1ª Companhia
Ontem às 18:30
Quem vai ganhar? Conheça as previsões no ranking de popularidade da 1ª Companhia
1ª Companhia
Ontem às 15:00
Rita Pereira mostra momento em que estúdios das novelas da TVI são evacuados após sismo em Lisboa
Dois às 10
Ontem às 14:14
TVI PLAYER
Amor à Prova: Simone anuncia uma decisão drástica
Amor à Prova
Ontem às 22:30
Hilariante. Instrutores apostaram uma mariscada relacionada com a postura do Instrutor Joaquim
1ª Companhia
Ontem às 22:46
Ele já não esconde o interesse. Rui Freitas finge lesão para ganhar tempo a sós com enfermeira
1ª Companhia
Hoje às 00:41
Instrutor Joaquim empurra instrutor Marques durante exercício militar. E acontece o impensável
1ª Companhia
Hoje às 00:32
Dois às 10 - Mãe da princesa Nonô reencontrou o amor após a perda da filha
Dois às 10
Ontem às 09:50
1ª Companhia - Extra - 20 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Lembra-se destes rostos da nossa ficção?
Parabéns,TVI!
Há 7 min
Andreia Vale, Pedro Benevides e Sandra Felgueiras: O lado que não vê dos rostos da TVI
Parabéns,TVI!
Há 19 min
«Assaltaram a TVI!» – A reação épica de Ana Guiomar ao ver estreia de Cláudio Ramos
Parabéns,TVI!
Há 35 min
Recordarmos como têm sido estes 33 anos aqui na TVI - Junte-se a nós!
Parabéns,TVI!
Há 36 min
Mariana - 20 de fevereiro de 2026
Mariana
Hoje às 03:05
1ª Companhia - Extra - 20 de fevereiro de 2026
1ª Companhia
Hoje às 00:15
Mais
NOVELAS
Vem aí «Amor à prova»: Mulher misteriosa visita Nico, Afonso pressente a verdade e alerta Alice
Novelas
Ontem às 10:28
Vem aí «Terra Forte»: Verdade perigosa prestes a rebentar e Maria de Fátima tenta ganhar tempo
Novelas
Ontem às 08:58
Atores da TVI estavam em gravações durante sismo e o pânico instalou-se: «Terramoto no estúdio»
Novelas
Ontem às 14:17
«Senti-me sozinha»: Matilde Breyner recorda perda gestacional devastadora e comove os fãs
Novelas
Ontem às 15:25
Eis o truque de Jéssica Athayde para combater a ansiedade e que pode ajudar mais pessoas
Novelas
Ontem às 15:09
Vem aí «Amor à prova»: Alice confessa tudo a São sobre Cris e Nico
Novelas
Ontem às 09:33