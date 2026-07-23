Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) explica a Rambo (Patrick Orlando) haver a possibilidade de Manuel (António Capelo) ter tido outra filha que nunca foi reconhecida, e a neta dela poder agora reclamar metade da fortuna a Flor (Benedita Pereira) se isso se confirmar, dizendo que aquilo será a vingança perfeita que terá por ter passado o mesmo com Flor quando ela ressurgiu.
Terra Forte- O novo plano de Maria de Fátima: «Você vai gostar de ver a sua irmã Flor passar por tudo o que você passou»
Ontem às 23:51