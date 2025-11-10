Terra Forte- O pacto de Manuel e Sammy: «Achas uma proposta justa?»

Há 37 min

Em «Terra Forte», FLASHBACK INÉDITO 2007: Sammy (José Fidalgo) está de volta à mansão para se mudar para ali, muito tenso. Maria de Fátima (Rita Pereira), que está em final de gravidez, recebe-o. Leumi (Cassiano Carneiro) avisa Sammy que Manuel quer falar com ele. Manuel (António Capelo), dizendo a Sammy saber que ele se juntou com Maria de Fátima para continuar com o plano de recuperar a fortuna da família, refere querer acabar com a guerra entre as duas famílias, que já vitimou Flor, propondo-lhe que os filhos dele e de Maria de Fátima herdem tudo quando atingirem a maioridade. Sammy concorda, selando tréguas com Manuel.