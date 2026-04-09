Terra Forte: «O que é que estás a fazer na tua vida para seres um exemplo para alguém?»

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Em «Terra Forte», Dani (Camy Ribau) diz a Dudu (Tomás Taborda) e Sammy (José Fidalgo) que Maria de Fátima (Rita Pereira) pode ter ficado tão perturbada por ter visto Cobra com Babi por já não ir para nova. Sammy repreende Dani por a ver sem objetivos nenhuns, não se dedicando aos estudos e não fazer mais nada na vida. Dani sai irritada. Dani pensa afetada nas palavras de Sammy sobre não a ver fazer nada. Senta-se determinada com o seu caderno com fórmulas na mão para conseguir provar a toda a gente o seu valor.