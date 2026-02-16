Terra Forte: O regresso de Vivi está mais perto do que todos pensam…

Há 2h e 12min

Em «Terra Forte», Vivi diz a Jennifer que precisa mesmo de voltar o quanto antes para casa para evitar que a família receba o dinheiro dos seguros da sua morte e as coisas fiquem ainda mais complicadas. Jennifer assegura a Vivi que Armando vai desistir do processo contra Marcus para não a prejudicar, e Vivi revela que pensa regressar já amanhã; Marcus ouve toda a conversa e entra em pânico ao perceber que ela planeia desmentir a própria morte antes de a família receber e gastar o dinheiro dos seguros.