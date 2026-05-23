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Terra Forte:  O último adeus (emocionante) entre António e Débora

Há 2h e 51min
Terra Forte:  O último adeus (emocionante) entre António e Débora - TVI

Em «Terra Forte», António (João Catarré) admite a Débora (Elisa Volpatto) ter receio do que vai encontrar tanto tempo depois, podendo Flor (Benedita Pereira) já não gostar dele. Débora diz-lhe que isso é impossível por ele ser o homem dos sonhos de qualquer mulher. Débora diz a António que caberá a ele somente tomar a decisão de ficar com Flor ou voltar para ela, dizendo que no que toca a si, ele sabe que o esperará sempre um grande amor incondicional. António olha-a emocionado.
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