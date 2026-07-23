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Terra Forte- Rambo confronta Maria de Fátima sobre Dudu: «Por acaso fez o teste para ver se é compatível?»

Há 3h e 38min
Terra Forte- Rambo confronta Maria de Fátima sobre Dudu: «Por acaso fez o teste para ver se é compatível?» - TVI

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Rambo (Patrick Orlando) achar que pode recuperar toda a fortuna dos Terra Forte se manipular bem Sónia (Mafalda Tavares), algo que não será muito difícil de fazer. Maria de Fátima diz não querer saber que os seus filhos percam tudo por causa disso, dizendo que Dani (Camy Ribau) é uma ingrata e Dudu (Tomás Taborda) pode morrer. Rambo observa que ela poderia salvar Dudu se for compatível com ele. Maria de Fátima fica pensativa.
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