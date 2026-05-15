Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) admite a Rosa Maria (Custódia Gallego) que Sammy nunca lhe será indiferente, e a mãe diz-lhe ser uma pena não poder ficar com Sammy e António ao mesmo tempo, dizendo que ambos são bons homens. Rosa Maria indica ter a certeza de que Maria de Fátima (Rita Pereira) vem à festa por ela pensar que vai conseguir reconquistar Sammy. Rosinha fica aborrecida por Flor ter convidado Rodrigo para a festa, mas a avó diz-lhe que depois perceberá porque ele está ali.
Terra Forte: Rosa Maria deixa Flor estupefacta sobre António e Sammy: «Devias poder ficar com os dois»
