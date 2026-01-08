TVI PLAYER
V+ TVI
TVI REALITY
TVI INTERNACIONAL
Início
Últimos
PROGRAMAS
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Mais
Início
Últimos
DIRETO
GUIA TV
NOTÍCIAS
Festas TVI
PROGRAMAS
Secret Story
Dois às 10
TVI Reality
Novelas
Terra Forte
A Protegida
Wonderland
+ programas...
REDES SOCIAIS
WhatsApp
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
TikTok
CANAIS TVI
TVI Player
V+ TVI
TVI Reality
TVI Internacional
TVI Ficção
Acessibilidades
MAIS INFORMAÇÕES
Cobertura internacional
Concursos
Contactos
Tratamento de Dados dos Programas TVI
Não encontrou o que procura?
Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP
Terra Forte: Rosa Maria recebe um pedido de ajuda desesperado
Ontem às 22:40
Episódio 57.
Mais Vistos
Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 18:48
1
Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar
1ª Companhia
Ontem às 18:18
2
O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada
V+ TVI
Ontem às 11:31
3
Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas
1ª Companhia
7 jan, 21:49
4
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
Há 1h e 20min
5
Em 2026, viaje para esta praia da Europa. A água chega aos 29ºC e os hotéis de 4 estrelas custam menos de 100 euros
Dois às 10
Ontem às 08:45
6
Ver Mais
EM DESTAQUE
pri
Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»
Dois às 10
Há 2h e 11min
Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica
1ª Companhia
Ontem às 22:35
Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália
Novelas
Há 1h e 30min
Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui
Dois às 10
Ontem às 15:45
Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão
1ª Companhia
Ontem às 21:57
«Os homens fazem o que querem»: Rita Pereira chama a atenção para pequeno "pesadelo" das mulheres
V+ TVI
Ontem às 17:00
TVI PLAYER
Amor à Prova: As reações estrondosas ao resultado de quem é o pai biológico de Nico
Amor à Prova
Ontem às 21:55
1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026
1ª Companhia
Ontem às 23:35
De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas
1ª Companhia
Há 1h e 41min
Terra Forte: Rosa Maria recebe um pedido de ajuda desesperado
Terra Forte
Ontem às 22:40
Amor à Prova - Amor à Prova: As reações estrondosas ao resultado de quem é o pai biológico de Nico - Veja o episódio aqui
Amor à Prova
Ontem às 22:57
Comandante José Moutinho deixa aviso aos recrutas: «Respeitem os instrutores»
1ª Companhia
Há 1h e 16min
Mais no TVI Player
A ACONTECER
Frieiras, dormência ou formigueiro nas mãos são sintomas de uma doença que pode ser mais grave do que parece
Dois às 10
Há 25 min
Nem todas as dores de cabeça são iguais. Saiba identificar os sintomas da Cefaleia em Salvas
Dois às 10
Há 28 min
Pode o frio piorar algumas doenças? Médico deixa alertas
Dois às 10
Há 38 min
Quase ninguém sabe que este alimento diminui a absorção do ferro
Dois às 10
Há 42 min
Estes são os cinco alimentos indispensáveis para não adoecer no inverno
Dois às 10
Há 46 min
Nutricionista dá dicas para aumentar o sistema imunitário no pico da Gripe A
Dois às 10
Há 50 min
Mais
NOVELAS
Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem
Novelas
Há 24 min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy
Novelas
Há 2h e 8min
Morreu uma atriz muito acarinhada do público português
Novelas
Há 1h e 20min
Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias
Novelas
Há 1h e 2min
O que não viu na televisão: Filho de Maria Botelho Moniz vive experiência mágica nos bastidores
Novelas
Ontem às 16:07
Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo
Novelas
2 jan, 10:09