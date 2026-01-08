Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Descarregue a APP

Terra Forte: Rosa Maria recebe um pedido de ajuda desesperado

Ontem às 22:40
Terra Forte: Rosa Maria recebe um pedido de ajuda desesperado - TVI

Episódio 57.

Mais Vistos

Da participação no Secret Story ao pós-reality: As imagens dos melhores momentos de Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 18:48
1

Caso Maycon: Há dados que podem mudar a investigação e estão ligados ao carro continua no mar

1ª Companhia
Ontem às 18:18
2

O dinheiro não compra tudo: Cristiano Ronaldo viu a sua proposta ser recusada

V+ TVI
Ontem às 11:31
3

Figuras públicas e ex-concorrentes da TVI prestam homenagem a Maycon Douglas

1ª Companhia
7 jan, 21:49
4

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
Há 1h e 20min
5

Em 2026, viaje para esta praia da Europa. A água chega aos 29ºC e os hotéis de 4 estrelas custam menos de 100 euros

Dois às 10
Ontem às 08:45
6
Ver Mais

EM DESTAQUE

pri Emocionante. Renata Reis reage à morte de Maycon Douglas: «Só quero acreditar que é mentira»

Dois às 10
Há 2h e 11min

Implacável, Catarina Miranda deixa aviso a cartomante após previsão polémica

1ª Companhia
Ontem às 22:35

Vem aí em «Amor à Prova»: Revelação inesperada de David muda tudo para Amália

Novelas
Há 1h e 30min

Posso ser multado por andar de bicicleta sem capacete? Saiba aqui

Dois às 10
Ontem às 15:45

Aparato policial à porta de casa. Ex-concorrente partilha momento de alta tensão

1ª Companhia
Ontem às 21:57

«Os homens fazem o que querem»: Rita Pereira chama a atenção para pequeno "pesadelo" das mulheres

V+ TVI
Ontem às 17:00

TVI PLAYER

Amor à Prova: As reações estrondosas ao resultado de quem é o pai biológico de Nico

Amor à Prova
Ontem às 21:55

1ª Companhia - Extra - 8 de janeiro de 2026

1ª Companhia
Ontem às 23:35

De arrepiar! Renata Reis dedica canção emotiva a Maycon Douglas

1ª Companhia
Há 1h e 41min

Terra Forte: Rosa Maria recebe um pedido de ajuda desesperado

Terra Forte
Ontem às 22:40

Amor à Prova - Amor à Prova: As reações estrondosas ao resultado de quem é o pai biológico de Nico - Veja o episódio aqui

Amor à Prova
Ontem às 22:57

Comandante José Moutinho deixa aviso aos recrutas: «Respeitem os instrutores»

1ª Companhia
Há 1h e 16min
Mais no TVI Player

A ACONTECER

Frieiras, dormência ou formigueiro nas mãos são sintomas de uma doença que pode ser mais grave do que parece

Dois às 10
Há 25 min

Nem todas as dores de cabeça são iguais. Saiba identificar os sintomas da Cefaleia em Salvas

Dois às 10
Há 28 min

Pode o frio piorar algumas doenças? Médico deixa alertas

Dois às 10
Há 38 min

Quase ninguém sabe que este alimento diminui a absorção do ferro

Dois às 10
Há 42 min

Estes são os cinco alimentos indispensáveis para não adoecer no inverno

Dois às 10
Há 46 min

Nutricionista dá dicas para aumentar o sistema imunitário no pico da Gripe A

Dois às 10
Há 50 min
Mais

NOVELAS

Vem aí em «Amor à Prova»: O momento em que Cris e Nico se conhecem

Novelas
Há 24 min

Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica em choque com revelação íntima de Sammy

Novelas
Há 2h e 8min

Morreu uma atriz muito acarinhada do público português

Novelas
Há 1h e 20min

Não vai acreditar onde Cristina Ferreira e João Monteiro estão de férias

Novelas
Há 1h e 2min

O que não viu na televisão: Filho de Maria Botelho Moniz vive experiência mágica nos bastidores

Novelas
Ontem às 16:07

Exclusivo «A Protegida»: Aruna faz um altar, mas Virgílio destrói tudo

Novelas
2 jan, 10:09