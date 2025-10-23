Conheça a TVI, ganhe prémios e muito mais!
Terra Forte: Rosinha discute com Dudu e tem motivo forte

Ontem às 22:00
Terra Forte: Rosinha discute com Dudu e tem motivo forte - TVI

Episódio 4.

«Normalmente, é mau sinal»: psicóloga deixa alerta aos pais sobre comportamento do filho que assassinou a vereadora de Vagos

Dois às 10
Ontem às 16:45
1

Susana Gravato foi assassinada em casa. Principal suspeito é o filho de 14 anos

Dois às 10
22 out, 12:40
2

As palavras que mais doem: o que o filho da vereadora de Vagos, Susana Gravato, disse após confessar o crime

V+ TVI
Ontem às 11:24
3

Famosa atriz portuguesa morre aos 50 anos

V+ TVI
Há 1h e 47min
4

É considerada uma das mulheres mais bonitas de Portugal e está a alcançar sucesso além fronteiras

Novelas
Ontem às 10:15
5

Zé esclarece toda a verdade sobre a história com Liliana - fotos

Secret Story
Ontem às 12:18
6
Um ano sem Marco Paulo: Herdeiro, Dudu Ferreira, recorda-o com gesto comovente

Secret Story
Há 40 min

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria não queria adotar Maria de Fátima

Novelas
Há 36 min

«Sim, ele vai responder pelo crime»: medida extrema aplicada ao adolescente que matou a mãe em Vagos

V+ TVI
Há 38 min

Vem aí em «Terra Forte»: Rosa Maria faz uma revelação estrondosa sobre o passado de Maria de Fátima

Novelas
Há 2h e 0min

Secret Story - Veja o episódio aqui

Secret Story
Hoje às 02:44

Dois às 10 - Zé responde a tudo após Liliana terminar noivado dentro do «Secret Story»

Dois às 10
Ontem às 09:50

A Protegida - 23 de outubro - Veja o episódio aqui

A Protegida
Ontem às 23:43

Leandro, Marisa Susana e Pedro levantam-se de madrugada sobressaltados: «Uma pista?»

Secret Story
Hoje às 02:44

Ranking de Popularidade com novidades surpreendentes: Veja os resultados

Secret Story
Hoje às 00:48
Cláudio Ramos anuncia gala única do «Secret Story 9» no próximo domingo

Dois às 10
Há 46 min

Panelo condena Vera e ex-concorrentes que a apoiaram: «Repudio»

Dois às 10
Há 56 min

Jéssica Vieira condena atitudes de Bruno: «Vai ditar o fim dele»

Dois às 10
Há 1h e 2min

Rita Almeida sobre Inês: «A Inês tem sido sonsa neste programa»

Dois às 10
Há 1h e 5min

Rita Almeida sobre Liliana: «Desde que se esquece do Zé que demonstra que é egoísta»

Dois às 10
Há 1h e 7min

Cláudio Ramos sobre atitude de Liliana com Fábio: «Que moral tem a Liliana?»

Dois às 10
Há 1h e 8min
Vem aí em «Terra Forte»: António e Flor estão envolvidos num confronto doloroso com o passado

Novelas
Há 2h e 30min

Vem aí em «A Protegida»: Laura faz um sério pedido a JD

Novelas
Há 1h e 4min

«Que sofrimento!»: Sara Prata viveu minutos de aflição junto do seu companheiro

Novelas
Ontem às 18:21

«Estou cinzenta»: Ana Guiomar não esconde o que sente e deixa desabafo inesperado

Novelas
22 out, 11:50

Evandro Gomes, Talu de “A Fazenda”, assume: “Não faço a mínima ideia”

Novelas
22 out, 10:44

Vem aí em «Terra Forte»: O reencontro de Flor e a mãe, Rosa Maria, ao fim de 20 anos

Novelas
Ontem às 09:17