Terra Forte: Rosinha fica petrificada ao olhar para Cobra

Há 27 min

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) apresenta Cobra (Ricardo Burgos) a Rosinha (Francisca Salgado), com esta a não conseguir evitar olhá-lo agradada. Cobra finge surpresa com a história que todos lhe contam de Flor (Benedita Pereira) ser a irmã desaparecida de Maria de Fátima que todos julgavam morta. Rosa Maria (Custódia Gallego) sorri muito emocionada para Flor, deixando Maria de Fátima roída de ciúmes. Rosinha e Magui riem-se do casaco de Leumi (Cassiano Carneiro).