Terra Forte- Rosinha sobre ser filha de Sammy: «Escusava de ter vivido aquela vida de pobreza»

Há 52 min
Terra Forte- Rosinha sobre ser filha de Sammy: «Escusava de ter vivido aquela vida de pobreza» - TVI

Em «Terra Forte»,  Flor (Benedita Pereira) diz a Rosinha (Francisca Salgado) terem de falar, com Rosinha a insurgir-se de imediato contra a mãe. Flor olha-a tensa. Flor argumenta a Rosinha que somente a escondeu por que não queria que ela fosse arma numa guerra de famílias. Rosinha diz a Flor que ela não tinha o direito de lhe esconder quem era o seu verdadeiro pai, salientando que podia ter levado uma vida muito mais desafogada. António (João Catarré)  questiona Rosinha se acha que foi assim tão infeliz por o ter como pai.

