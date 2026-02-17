Terra Forte- Rufino confronta Maria de Fátima com o que sabe sobre ela… e consegue o que quer

Há 57 min

Em «Terra Forte», Rufino (Vìtor Norte) avisa Maria de Fátima (Rita Pereira) que só se o matasse poderia impedir de contar o que sabe sobre ela, alertando-a estar prevenido para isso. Rufino discorre a Maria de Fátima todos os podres que sabe dela, desde ter sido amante de Manuel, até os filhos dela não serem de Sammy (José Fidalgo). Maria de Fátima passa-lhe o documento, muito contrariada, com Rufino a rasgá-lo de imediato.