Terra Forte: Saiba quem está à frente da Açoreana

Há 1h e 47min

Em «Terra Forte», Dudu (Tomás Taborda) está a trabalhar com Moreira, que lhe diz estar muito satisfeito com as transformações na Açoreana, estando ele e Flor (Benedita Pereira) na direção, José (Paulo Calatré) como responsável, e Dani (Camy Ribau) a trabalhar com Carla (Marina Albuquerque) nos produtos de estética que elas lançaram. José (Paulo Calatré) diz a Dudu que os produtos de Dani e Carla têm de sair do armazém para não terem problemas com alguma fiscalização.