Terra Forte: Sammy confronta Dudu: «Queres ver os teus pais separados?»

Há 42 min

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) acaba por assumir a Dudu (Tomás Taborda) que ficou em pânico de perder Flor (Benedita Pereira) novamente quando a viu quase a morrer à sua frente, confirmando que teve de conter-se por Maria de Fátima (Rita Pereira) estar presente. Dudu volta a insistir com o pai para lutar por Flor, dizendo ter percebido que ele somente fica feliz quando está ao pé dela. Sammy tenta disfarçar sem sucesso ao filho ser isso que sente.