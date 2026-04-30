Terra Forte: Sammy, Dani e Dudu mudam-se para a casa de Álvaro

Há 2h e 16min

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) liga insistentemente para Sammy (José Fidalgo) . Este indica aos filhos que pretende dizer pessoalmente a Maria de Fátima que se vai separar dela e Dani (Camy Ribau) e Dudu (Tomás Taborda) anteveem que a mãe não vai aceitar aquilo pacificamente. Álvaro recebe feliz a família. Dani e Dudu indicam a Álvaro não terem problemas em partilhar quarto, dizendo que tudo é melhor que ficarem com Maria de Fátima.