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Terra Forte: Sammy descobre novas ligações entre António, Débora e… Maria de Fátima?

Ontem às 23:51
Terra Forte: Sammy descobre novas ligações entre António, Débora e… Maria de Fátima? - TVI

Em «Terra Forte», Sammy (José Fidalgo) diz a Eva (Josefine Winkler) ir ser fácil dissimular uma investigação a Débora (Elisa Volpatto) por ela ser filha de um grande barão da droga, curiosamente o mesmo homem que ajudou Maria de Fátima (Rita Pereira) a fugir. Sammy diz querer interrogar a tripulação do avião que trouxe Débora para Florianópolis para descobrir se António (João Catarré) viajou com ela.
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