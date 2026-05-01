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Terra Forte- Sammy despreza Maria de Fátima: «Tenho vontade de vomitar na tua cara»

Há 58 min
Terra Forte- Sammy despreza Maria de Fátima: «Tenho vontade de vomitar na tua cara» - TVI

Em «Terra Forte», Maria de Fátima (Rita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) que sabe que às vezes não é uma pessoa fácil, mas isso não ser motivo para ele se querer separar dela. Sammy diz estar cansado de todas as mentiras dela, revelando saber que ela teve um caso com Manuel e ameaçou de morte Adelaide, sendo aquilo somente um pequeno trecho do grande rol de mentiras dela. Maria de Fátima estaca gelada ao ouvir aquilo.

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