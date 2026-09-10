Terra Forte: Sammy e António fazem uma promessa: deixar Flor no passado

Há 1h e 36min

Em «Terra Forte», António (João Catarré) nega a Sammy (José Fidalgo) que tenha intenções de voltar para Flor (Benedita Pereira) e afirma estar muito feliz com uma pessoa que o ama sem reservas. Sammy diz compreender a sua posição, lembrando que passou pelo mesmo com Flor e que também não quer voltar a sofrer com dúvidas em relação ao amor. Os dois concordam que talvez tudo o que aconteceu possa servir para que ambos encontrem a felicidade ao lado de outras pessoas.