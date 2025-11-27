TVI PLAYER
Terra Forte: Sammy encontra o homem contratado por Maria de Fátima
Ontem às 22:15
Episódio 29.
Três casas aos 29 anos: Este é o património de Dylan que deixou todos espantados
Secret Story
Ontem às 16:07
Impressionante! Veja a transformação radical de Dylan antes de entrar na Casa dos Segredos
Secret Story
22 set, 17:25
«Meu amor! Deste-me o melhor presente do mundo, a nossa filha»: Rita Salema despede-se de Almeno Gonçalves
V+ TVI
Ontem às 21:17
Em semana de desistência, este é o Ranking de Popularidade: e o último lugar é 'esmagador'
Secret Story
Ontem às 15:15
Alta tensão: Dylan e Bruno debaixo de fogo
Secret Story
25 nov, 09:44
Parece saído de um filme: este parque de Natal em Portugal é visita obrigatória para toda a família
V+ TVI
25 nov, 15:12
Cristina Ferreira e Cláudio Ramos reagem à morte de ator português: «Um cancro muito agressivo...»
Secret Story
Ontem às 18:34
Rita Salema chora morte de Almeno Gonçalves, pai da filha, e deixa mensagem à atual companheira do ator
Dois às 10
Há 1h e 57min
Vem aí em «Terra Forte»: Rosinha lança questão que deixa Dudu e Dani a tremer
Novelas
Há 1h e 24min
Inédito! Cristina Ferreira mostra vídeo «censurado» (e super privado) ao lado de João Monteiro
Secret Story
Ontem às 19:33
Antecipe-se a marcar férias no trabalho. Se fizer isto, pode ter 44 dias de descanso gastando só 13
Dois às 10
Ontem às 16:30
Vem aí em «A Protegida»: Jorge 'dá uma grande facada' a Virgílio
Novelas
Há 51 min
TVI PLAYER
Secret Story 9 - Extra - 28 de novembro de 2025
Secret Story
Hoje às 01:05
A Protegida: Margarida e Gina desentendem-se?
A Protegida
Hoje às 00:30
Secret Story 9 - Especial - 27 de novembro de 2025
Secret Story
Ontem às 21:45
Terra Forte: Sammy encontra o homem contratado por Maria de Fátima
Terra Forte
Ontem às 22:15
Francisco Monteiro «não percebe como é que Marisa e Pedro ainda estão juntos» e dá conselho radical
Secret Story
Hoje às 01:38
Leandro recorda passado humilde e infância no campo: «Tudo muda...»
Secret Story
Há 1h e 17min
Cláudio Ramos analisa o jogo de Liliana: «Tem uma visão do que está a fazer extraordinária»
Dois às 10
Há 9 min
Ex-concorrente conta ataque aos pais de Dylan fora da casa e Cláudio Ramos envia mensagem de apoio
Dois às 10
Há 13 min
«É mimado»: Cláudio Ramos condena atitudes de Dylan e justifica que «poucas vezes lhe devem ter dito que não»
Dois às 10
Há 15 min
Cláudio Ramos sobre Liliana: «Se há pessoa que foi massacrada neste jogo foi a Liliana»
Dois às 10
Há 20 min
Cláudio Ramos confessa não ter gostado de atitude de Leandro: «Está com o ego muto inflamado»
Dois às 10
Há 22 min
Cláudio Ramos sobre Fábio: «Partiu-me o coração»
Dois às 10
Há 23 min
Vem aí em «Terra Forte»: Flor fica incrédula com insinuações de Maria de Fátima
Novelas
Ontem às 11:26
Vem aí em «A Protegida»: O que se passa com a saúde de Aruna?
Novelas
Ontem às 10:55
É o fim! Casal da TVI acaba a relação: «É a vida a acontecer»
Novelas
26 nov, 11:41
«8 anos depois…»: Casal da TVI está finalmente noivo e o pedido de casamento foi digno de um filme
Novelas
26 nov, 15:12
Nunca mais verá ‘Terra Forte’ da mesma forma: Rita Pereira faz revelação surpreendente dos Bastidores
Novelas
26 nov, 15:47
Vem aí em «Terra Forte»: Vivi sofre um grave acidente?
Novelas
Ontem às 10:20