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Terra Forte- Sammy expõe António a Flor: «Ele e a tal Débora já se conheciam»

Há 1h e 7min
Terra Forte- Sammy expõe António a Flor: «Ele e a tal Débora já se conheciam» - TVI

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) confirma comprometida a Sammy (José Fidalgo) que foi a casa de António (João Catarré), desculpando-se que queria falar com ele sobre como podem ajudar Rosinha (Francisca Salgado), que está a sofrer muito com o problema de Dudu (Tomás Taborda). Sammy diz-lhe estar na hora de lhe revelar que António e Débora (Elisa Volpatto) já se conheciam, tendo viajado juntos para Florianópolis. Flor olha-o atónita.
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