Terra Forte: Sammy fica confuso com a conversa de Vivi sobre Maria de Fátima

Ontem às 23:59
Terra Forte: Sammy fica confuso com a conversa de Vivi sobre Maria de Fátima - TVI

Em «Terra Forte», Vivi (Sofia Nicholson) recusa-se a contar a Sammy (José Fidalgo) o que seja sobre Maria de Fátima (Rita Pereira), dizendo que sempre foi guardiã dos segredos daquela família. Vivi alerta Sammy avizinharem-se tempos difíceis por não acreditar que Maria de Fátima queira dar alguma coisa a Flor (Benedita Pereira), e assume ser plausível que Maria de Fátima tenha tramado Marcus com a Komibem. Sammy fica pensativo.

