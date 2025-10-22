Ganhe bilhetes - Moreirense FC x FC Porto
Terra Forte: Sammy fica sem chão ao descobrir que Flor é a mãe de Rosinha

Há 2h e 45min
Terra Forte: Sammy fica sem chão ao descobrir que Flor é a mãe de Rosinha - TVI

Em «Terra Forte», Rosinha (Francisco Salgado) leva Sammy (José Fidalgo), Dudu (Tomás Taborda) e Rosa Maria (Custódia Gallego) ao restaurante da Maresia, todos ficam encantados com o espaço. Dudu lembra-se de mostrar ao pai as fotografias da festa de anos da mãe de Rosinha, dizendo que a achou muito bonita. Dudu mostra-lhe Flor, com Sammy a estacar gelado a olhar para a fotografia. Sammy levanta-se com o coração a rebentar e sem conseguir articular palavra.

