Em «Terra Forte», Rosinha (Francisco Salgado) leva Sammy (José Fidalgo), Dudu (Tomás Taborda) e Rosa Maria (Custódia Gallego) ao restaurante da Maresia, todos ficam encantados com o espaço. Dudu lembra-se de mostrar ao pai as fotografias da festa de anos da mãe de Rosinha, dizendo que a achou muito bonita. Dudu mostra-lhe Flor, com Sammy a estacar gelado a olhar para a fotografia. Sammy levanta-se com o coração a rebentar e sem conseguir articular palavra.
Terra Forte: Sammy fica sem chão ao descobrir que Flor é a mãe de Rosinha
