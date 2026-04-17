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Terra Forte: Sammy pede a Álvaro para ir viver para a casa dele

Há 39 min
Terra Forte: Sammy pede a Álvaro para ir viver para a casa dele - TVI

Em «Terra Forte», Álvaro (José Wallenstein) chega muito tenso ao laboratório com Armando (Ricardo Carriço), que ao ver o amigo assim se apresta para tratar do assunto. Álvaro recebe chamada de Sammy (José Fidalgo). Sammy pede a Álvaro para se mudar para casa dele por já não aguentar a teia de mentiras em que está enredado. Dudu (Tomás Taborda) olha perplexo para Sammy. Sammy desliga a chamada a Álvaro para Dudu não perceber o que se está a passar, mas Dudu insiste para lhe explicar porque pretende sair de casa. Sammy indica apenas que Maria de Fátima (Rita Pereira) lhe mentiu muito.

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