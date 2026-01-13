Terra Forte: Sammy revela a Flor que gostaria de ter tido mais filhos com ela 

Há 1h e 44min

Em «Terra Forte», Flor (Benedita Pereira) diz a Sammy (José Fidalgo) ser injusto que deixem as pessoas que os amam e se dedicaram a vida toda a eles sozinhos. Sammy revela que Maria de Fátima (Rita Pereira), apesar de gostar dele, somente passou a dar-lhe mais importância desde que ela apareceu. Flor questiona Sammy se gostaria de ter tido mais filhos, com Sammy a responder de pronto que adoraria ter tido filhos com ela. Flor engole em seco, tensa.